Grave incidente ieri sera in via Arco Sant’Antonio, l’arteria stradale che congiunge Giugliano con Parete. Coinvolti tre incidenti: due auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro a bordo del veicolo a due ruote.

Grave incidente sulla strada Giugliano-Parete: ferito centauro

Il sinistro stradale è avvenuto intorno alle 20. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Il ferito è stato trasportato, in codice giallo, al vicino ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano per i rilievi del caso e per stabile eventuali responsabilità. Sul luogo dell’incidente è poi arrivato anche il carro attrezzi che ha provveduto a rimuovere i veicoli incidentati dalla carreggiata.