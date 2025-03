Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 8 marzo, in via Marina, nella zona del Porto di Napoli. Per cause ancora in corso di accertamento, un’ambulanza ha investito un ciclista all’angolo con via Duomo.

Grave incidente in via Marina: ciclista investito da un’ambulanza

La vittima, un uomo di 45 anni, ha riportato ferite molto gravi: soccorso immediatamente dal personale del 118, è stato trasportato d’urgenza al più vicino ospedale, dove le sue condizioni sono state definite critiche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento non sono ancora chiare le responsabilità del sinistro, e si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso.

Via Marina si conferma una delle strade più pericolose di Napoli, teatro di frequenti e gravi incidenti stradali. Solo pochi mesi fa, il 1° ottobre, la stessa strada è stata scenario di una tragedia: Valeria Vertaglio, giovane mamma di 42 anni, è stata investita mortalmente da un’automobile mentre attraversava sulle strisce pedonali dopo aver accompagnato i figli a scuola. La donna è stata sbalzata per diversi metri e, nonostante i soccorsi tempestivi, non c’è stato nulla da fare.