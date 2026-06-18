AGRINET4TECH | Storie di sostenibilità “SICILIA, UN CONTINENTE VINICOLO SOSPESO TRA RADICI ANTICHE E FUTURO”

La puntata accompagna gli ascoltatori in un viaggio immersivo nel mondo di Donnafugata, storica azienda vitivinicola siciliana che unisce tradizione, innovazione e sostenibilità ambientale. Sulle note di Sicily di Pino Daniele e Chick Corea, la voce di Josè Rallo introduce una Sicilia che si rivela come un vero e proprio continente vitivinicolo, dove la viticoltura sostenibile si sviluppa tra cinque cantine e 452 ettari di vigneti distribuiti da ovest a est dell’isola, fino alle pendici dell’Etna.

Da oltre trent’anni, Donnafugata porta avanti un modello di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, integrato nei processi produttivi e nella gestione del territorio. L’azienda contribuisce concretamente al raggiungimento dei Sustainable Development Goals dell’Agenda ONU 2030, promuovendo pratiche agricole responsabili, tutela del paesaggio e valorizzazione delle comunità locali. La sostenibilità in viticoltura si traduce in azioni quotidiane: riduzione degli sprechi, attenzione alla biodiversità e innovazione nei processi produttivi lungo tutta la filiera del vino.

Nella Tenuta di Contessa Entellina, nel cuore della Sicilia occidentale, la puntata approfondisce il ruolo dell’agricoltura di precisione e dei DSS (Decision Support Systems). Grazie a sensori installati tra i vigneti, centraline meteorologiche e modelli previsionali, i DSS supportano gli agronomi nelle decisioni strategiche: irrigazione, difesa fitosanitaria e gestione del ciclo produttivo.

Il viaggio prosegue tra le storiche cantine di Marsala, dove tradizione e innovazione convivono dal 1851. Qui la produzione vinicola si integra con tecnologie moderne e materiali sostenibili, come il riciclo del vetro e l’utilizzo di packaging innovativi. Tra le iniziative più rilevanti spicca l’introduzione di tappi realizzati con plastica riciclata proveniente da aree costiere a rischio inquinamento (Ocean Bound Plastic), contribuendo alla riduzione della plastica dispersa negli oceani e alla tutela degli ecosistemi marini.

Alle pendici dell’Etna, la viticoltura raggiunge uno dei suoi massimi livelli di complessità e fascino. Tra i 700 e i 1000 metri di altitudine, i vigneti crescono su suoli vulcanici unici, dando vita a vini dal carattere distintivo. In questo ambiente estremo, l’agricoltura si basa su un equilibrio tra innovazione tecnologica e saperi tradizionali, con interventi misurati che rispettano la fragilità del territorio e valorizzano la biodiversità locale.

La dimensione culturale e creativa è parte integrante della filosofia Donnafugata. Il progetto di Josè Rallo unisce vino e musica, trasformando la degustazione in un’esperienza multisensoriale in cui ogni etichetta è abbinata a un brano musicale. Anche le etichette artistiche contribuiscono a raccontare l’identità dei vini, come nel caso del “Vulcano Rosso”, che celebra l’energia dell’Etna attraverso simboli e colori ispirati al paesaggio vulcanico.

La puntata si conclude con l’intervento dell’assistente vocale GAIA, che approfondisce il funzionamento dei Decision Support Systems in viticoltura: sistemi che integrano dati ambientali, sensori e modelli agronomici per fornire indicazioni precise agli agronomi: dalla gestione dell’irrigazione alla prevenzione delle malattie della vite, fino alla scelta del momento ideale per la raccolta. Un esempio concreto di come intelligenza artificiale e agricoltura sostenibile possano lavorare insieme per migliorare qualità e rispetto dell’ambiente.

Voce fuori campo, montaggio e sound-design: Max Alberici, Testi e cura editoriale: Francesca Magnoni