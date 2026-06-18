Paura a Ercolano, crolla una palazzina: salvi per miracolo madre e figlio

Paura nella giornata di oggi, mercoledì 17 giugno, a Ercolano, dove una palazzina unifamiliare è improvvisamente crollata in via Niglio 29. L’edificio, un’abitazione indipendente sviluppata su due livelli, è collassato per cause ancora in corso di accertamento. Fortunatamente, secondo i primi riscontri effettuati sul posto, non si registrano vittime né feriti. Due persone che si trovavano all’interno dell’immobile, una donna di 79 anni e il figlio di 62 anni, sono state tratte in salvo poco prima del crollo.

Salvati in tempo i due occupanti della casa

L’allarme è scattato immediatamente dopo il cedimento della struttura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato l’eventuale presenza di altre persone coinvolte. I due residenti sono riusciti a mettersi in salvo e, secondo le prime informazioni, non avrebbero riportato ferite. La vicenda avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, considerata la gravità del crollo che ha interessato l’intera abitazione.

L’area interessata dal crollo è stata sottoposta a sequestro penale e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti del caso. Le verifiche riguarderanno sia la legittimità urbanistica dell’immobile sia le condizioni statiche della struttura, al fine di comprendere le cause che hanno provocato il cedimento.

Indagini in corso sulle cause del crollo

Saranno ora gli accertamenti tecnici a chiarire cosa abbia determinato il collasso della palazzina. Gli esperti dovranno stabilire se il crollo sia stato causato da problemi strutturali, eventuali infiltrazioni o altre criticità legate alla stabilità dell’edificio. Intanto, la zona di via Niglio resta sotto osservazione mentre proseguono le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi delle autorità competenti.