Grave incidente a Giugliano: scontro tra Fiat Panda e Jeep in via Labriola

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, venerdì 19 dicembre, in via Labriola, a pochi passi da piazza Gramsci. Un violento impatto tra una Fiat Panda e una Jeep ha causato diversi feriti, con due ragazze trasportate d’urgenza in ospedale.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 23, quando per cause ancora in fase di accertamento i due veicoli si sono scontrati con estrema violenza. Ad avere la peggio sarebbe stata la Jeep, che in seguito all’impatto si è ribaltata più volte, finendo contro alcuni paletti e poi al centro della carreggiata.

Soccorsi immediati sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti e la Polizia Municiapale. Due ragazze, rimaste coinvolte nello scontro, sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Al momento non si conoscono le loro condizioni, ma non risulterebbero in pericolo di vita.

Traffico in tilt e indagini in corso

La zona di via Labriola è rimasta parzialmente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada.