Paura nella notte all’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove un incendio si è sviluppato al secondo piano della struttura, all’interno dell’area dell’Extra Utic. Le fiamme, rapidamente estese, hanno invaso i locali e sono diventate visibili anche dall’esterno dell’edificio, destando allarme tra residenti e personale sanitario.

Grave incendio all’Ospedale San Giovanni Bosco: fiamme al secondo piano. Reparti inagibili

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato per ore prima di riportare la situazione sotto controllo. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’area colpita è stata dichiarata inagibile in attesa dei rilievi tecnici e delle verifiche strutturali.

Le cause dell’incendio restano al momento da accertare. Non è esclusa l’ipotesi di un guasto elettrico, ma le autorità non escludono nemmeno la pista dolosa. Sul fronte operativo, l’Azienda Sanitaria Locale sta valutando piani per garantire la continuità dei servizi e l’assistenza ai pazienti, con la possibilità di trasferimenti temporanei in altre strutture qualora fosse necessario.

A commentare l’accaduto è stato anche il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso sui social il video dell’incendio: “Ringraziamo i cittadini che, con senso civico e tempestività, hanno documentato la situazione e consentito di lanciare l’allarme – ha dichiarato – ora è fondamentale fare chiarezza: bisogna garantire l’assistenza ai degenti, ma anche accertare se si sia trattato di un corto circuito dovuto a carenze strutturali o, ipotesi che non possiamo escludere, di un atto doloso”. Intanto, i tecnici e i carabinieri stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e valutare l’entità dei danni subiti dall’edificio ospedaliero, mentre l’area resta interdetta in via precauzionale.