Sono bastati pochi minuti di pioggia e grandine per mandare in tilt Napoli e la provincia. L’ondata di maltempo, annunciata per oggi dalla Protezione Civile, sta creando già i primi disagi a Giugliano e negli altri Comuni dell’Area Nord di Napoli.

Grandine e vento si abbatte su Napoli e provincia: strade allagate e traffico in tilt

Strade allagate, come si registra in via Marchesella a Giugliano, e traffico paralizzato dappertutto. Disagi anche lungo l’Asse mediano e sulla circumvallazione esterna, dove si procede a passo d’uomo. Non cambia di molto la situazione anche lungo le arterie della fascia costiera giuglianese. Ad Aversa, invece, la violenta grandinata ha imbiancato le strade della città.

Ieri la Protezione civile aveva diffuso un avviso di allerta meteo di colore giallo per piogge e temporali valido su tutta la Campania dalle 8 alle 23.59 di oggi, sabato 8 aprile. I rovesci si concentreranno durante la giornata di sabato, 8 aprile, ma interesseranno anche il pomeriggio di Pasqua, 9 aprile. Previsto anche un abbassamento delle temperature, sia minime che massime.