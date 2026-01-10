Grandinata sulla città di Napoli e sull’area nord. Chicchi bianchi questa mattina hanno imbiancato le strade della circumvallazione esterna, tra Arzano e Casavatore, ma la grandine è caduta anche a Giugliano, Marano, Villaricca e Mugnano. Non si registrano danni né disagi particolari alla circolazione.

Grandinata a Napoli e in provincia, strade imbiancate anche sulla circumvallazione esterna

Le avverse condizioni meteo dovrebbero persistere per tutta la giornata di oggi, 1o gennaio. L’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania durerà infatti fino alle 20. Non sono escluse eventuali proroghe. Registrato anche un calo significativo delle temperature.

A destare più preoccupazione sono infine le forti raffiche di vento di queste ore, che hanno comportato l’interruzione dei collegamenti marittimi per Ischia e Procida e danni al verde pubblico in penisola sorrentina e nel Cilento.