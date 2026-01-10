Le isole di Ischia e Procida risultano al momento irraggiungibili a causa delle avverse condizioni del mare che, dalla scorsa notte, stanno interessando l’intero golfo di Napoli. Le forti raffiche di vento occidentale, che hanno superato i 40 nodi, hanno provocato un sensibile aumento del moto ondoso, con onde che raggiungono anche i 3 metri e mezzo, rendendo impraticabili i collegamenti via mare.

Maltempo in Campania, Ischia e Procida isolate: onde alte più di 3 metri nel Golfo

Al momento tutti gli aliscafi in partenza da Napoli e Pozzuoli diretti verso gli scali di Marina Grande a Procida, Ischia Porto e Forio sono rimasti fermi nei porti. Sospese anche le corse dei traghetti da e per Porta di Massa e l’approdo flegreo, almeno fino al primo pomeriggio, dopo alcune partenze effettuate nelle prime ore della mattinata.

Alla luce delle previsioni meteo in peggioramento, non si esclude che l’interruzione dei collegamenti possa protrarsi per l’intera giornata. Chi deve spostarsi via mare è invitato a verificare in anticipo la situazione contattando i call center o consultando i siti ufficiali delle compagnie di navigazione.