Grandi eventi a Giugliano: domani show di Ciro Ceruti, venerdì concerto di Ebbanesis e Nuova Compagnia di Canto Popolare

Grandi eventi a Giugliano all’interno del programma “Atmosfere di Natale – Eventi sotto l’albero”. Entra nel clou il programma promosso dal Comune ed iniziato lo scorso 6 dicembre.

Domani sera alle 21, nella ex chiesa delle Concezioniste, nei pressi di corso Campano, si terrà “Shit Life”, lo show del noto comico Ciro Ceruti. Il 19 ci si sposterà in piazza Matteotti per il grande concerto delle Ebbanesis e della Nuova Compagnia di Canto Popolare, sempre alle 21. Il 27, invece, appuntamento sempre in piazza Matteotti per uno spettacolo di uno dei gruppi comici più apprezzati d’Italia, I Ditelo voi. Nel week-end il cortile del primo circolo didattico di via Gramsci ospiterà il villaggio del Grinch.

La vigilia di Natale piazza Matteotti si animerà con il tradizionale brindisi prenatalizio anche grazie alla musica di Gabriele Esposito. Sempre in piazza Matteotti, il pomeriggio del 31 dicembre ci si scambierà gli auguri per l’inizio del nuovo anno con la simpatia di Tony Tammaro. Da sabato sarà possibile divertirsi pattinando sulla pista che sarà montata nei pressi di piazza Gramsci. Numerose, poi, le iniziative messe in campo dai commercianti di tutta la città per animare strade e piazze. Il cartellone è stato fortemente voluto dal sindaco Diego Nicola D’Alterio, dall’assessore alla cultura e agli eventi Marco Sepe, dall’assessore alle politiche sociali Bianca Perna dall’assessore al commercio Alfonso Sequino. La direzione artistica è affidata al dirigente Michele M. Ippolito.