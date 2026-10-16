Grandi applausi alla Festa del Cinema di Roma per la prima di “Je so’ pazzo”

Lunghi applausi alla Festa di Roma per la prima di “Je so’ pazzo”, film dedicato alla vita e alla storia musicale di Pino Daniele, interpretato dall’attore Massimiliano Caiazzo. La pellicola, diretta dal regista Nicola Prosatore, è nelle sale dal 15 ottobre, giorno in cui è stato presentato all’Auditorium Parco della Musica.

Grandi applausi alla Festa di Rom per la prima di “Je so’ pazzo”

Prodotto da Camfilm e Rai Cinema, il lungometraggio ripercorre gli anni formativi del cantautore partenopeo prima del successo. Una ricostruzione storica e musicale che sta già facendo appassionare il pubblico. Al termine della prima proiezione assoluta tanti gli abbracci e i complimenti per il protagonista e tutto il cast.

Il film ripercorre gli anni della giovinezza, le difficoltà personali e la straordinaria ascesa artistica del musicista, fino allo storico concerto del 1981 a Napoli davanti a circa 200mila persone. Un racconto intenso che va oltre il mito, mostrando le fragilità, i sogni e il talento di un artista capace di fondere blues, jazz e tradizione napoletana, rivoluzionando la musica italiana.

Il cast

Al fianco di Caiazzo, Mariasole Pollio interpreta Dorina Giangrande, compagna del musicista, mentre Giovanni Ludeno veste i panni del padre Gennaro Daniele. Giuseppe Brunetti è il percussionista Rosario Jermano, Leonardo Bianconi interpreta il manager Willy David e Giampiero De Concilio il produttore Claudio Poggi. Nel cast anche Monica Nappo e Antonia Truppo, rispettivamente nei ruoli delle zie Lia e Bianca, e Mirko Della Vecchia, che interpreta Carmine, fratello di Pino.

Spazio anche ai grandi protagonisti della scena musicale napoletana: Riccardo Betteghella è Rino Zurzolo, André Garofalo interpreta James Senese, Yuri Pascale Langer è Tullio De Piscopo e Luca Chikovani veste i panni di Tony Esposito.

 

 

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