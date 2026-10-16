Grandi applausi alla Festa del Cinema di Roma per la prima di “Je so’ pazzo”

Lunghi applausi alla Festa di Roma per la prima di “Je so’ pazzo”, film dedicato alla vita e alla storia musicale di Pino Daniele, interpretato dall’attore Massimiliano Caiazzo. La pellicola, diretta dal regista Nicola Prosatore, è nelle sale dal 15 ottobre, giorno in cui è stato presentato all’Auditorium Parco della Musica. Grandi applausi alla Festa di Rom per la prima di “Je so’ pazzo”

Prodotto da Camfilm e Rai Cinema, il lungometraggio ripercorre gli anni formativi del cantautore partenopeo prima del successo. Una ricostruzione storica e musicale che sta già facendo appassionare il pubblico. Al termine della prima proiezione assoluta tanti gli abbracci e i complimenti per il protagonista e tutto il cast. Il film ripercorre gli anni della giovinezza, le difficoltà personali e la straordinaria ascesa artistica del musicista, fino allo storico concerto del 1981 a Napoli davanti a circa 200mila persone. Un racconto intenso che va oltre il mito, mostrando le fragilità, i sogni e il talento di un artista capace di fondere blues, jazz e tradizione napoletana, rivoluzionando la musica italiana. Il cast