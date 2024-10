“Napoli dodici quadri” è il progetto che vede il ritorno dal vivo di Francesco Mennillo. Dopo la pubblicazione del singolo “L’Ultimo Giorno di Giugno”, il cantautore e giornalista giuglianese ha presentato in anteprima lo spettacolo in cui racconta 12 momenti della storia di napoli, rileggendo il repertorio della sua musica, da Te Voglie Bbene Assaje (considerata la prima canzone pop al mondo) fino a T’aggio Purtato Na Rosa, a rappresentare la consacrazione anche del neomelodico come genere d’autore. Nel mezzo, pietre miliari di Pino Daniele, Peppino Di Capri e gemme nascoste come Lettera Da Milano di Renato Carosone.

Momento più commovente della serata, una ‘O Surdato ‘nnammurato resa lettera d’amore dal fronte. Lo spettacolo si è svolto presso l’auditorium scolastico del Quinto Circolo, appena intitolato a Maria Montessori, per inaugurare il nuovo anno scolastico. Lo show mostra Mennillo in una ulteriore nuova veste, quella di crooner e interprete, al servizio dei brani che hanno fatto la storia della musica della nostra città.