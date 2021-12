“Delia capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino. A lei Soleil piace e io lo so“: queste le parole di Alex Belli durante una conversazione con Giacomo Urtis, il chirurgo recentemente entrato all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’attore è tornato a parlare del rapporto con la moglie e delle sensazioni che sta provando a causa della forte intesa instaurata con Soleil Sorge.

“Delia capirà tutto. A lei Soleil piace”: la rivelazione di Belli

Continua l’intesa tra Alex Belli e Soleil all’interno della casa ma l’attore è tornato a parlare anche di Delia Duran. Durante una conversazione con Giacomo Urtis, l’attore ha esposto i propri dubbi sul rapporto con la moglie. Ha rivelato anche quale potrebbe essere la reazione di lei rispetto al feeling persistente con l’influencer: “Delia capirà tutto è una apertissima lo so bene. La conosco da tanto. Non è una donna chiusa di un paesino” sostiene Belli.

Urtis ha cercato di indagare sul motivo per cui la moglie avrebbe reagito così duramente dopo aver visto l’intesa tra lui e Soleil. “Ci sono persone esterne al programma che magari l’hanno consigliata in quel modo. Poi si è trovata davanti Sole in puntata ed ha portato avanti i consigli. Però fidati che lei è apertissima di mentalità e non è arrabbiata. Hai visto quando hanno detto che siamo un trio io te e Soleil? – ha proseguito l’attore, sostenendo che prima di entrare la moglie stessa gli ha detto che si sarebbe trovato bene con l’influencer.

“A lei Soleil piace e io lo so. A casa noi abbiamo la nostra amica Stella, che viene con noi in vacanza, ha anche dormito con noi. Tanto per come siamo fatti io, Delia e Giacomo, il pubblico generalista non ci capirà mai” ha concluso.