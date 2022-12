Si è concesso una pausa, è uscito all’esterno del nosocomio ed è morto accasciandosi a terra. E’ stato stroncato da un malore Mario Taminto, 67 anni, infermiere in servizio presso l’ospedale di via Marianna Spagnuolo a Gragnano.

Gragnano, infermiere colto da malore: morto davanti all’ospedale

Secondo quanto riportato dal “Gazzettino Vesuviano”, Mario si era recato nel bar di fronte alla struttura ospedaliera per prendersi un caffè quando ha accusato un malore. Si è accasciato al suolo davanti agli altri clienti, per lo più sanitari, che erano presenti in quel momento. Inutile il tentativo di medici e soccorritori di salvargli la vita. Sul posto si è recata un’ambulanza, con i medici che hanno provato con il defibrillatore a rianimarlo. Tutto però è stato inutile. Il cuore di Mario aveva smesso di battere, a pochi metri dal posto in cui lavorava ogni giorno.

Successivamente si sono presentati anche i carabinieri della locale stazione. Accertate le cause naturali del decesso, la salma di Mario è stata consegnata ai familiari per il rito funebre. Mario Taminto era una persona molto conosciuta e stimata da tutti. Nelle giornate libere, effettuava anche servizi di piano – bar nelle cerimonie che si svolgevano soprattutto nei comuni dell’area stabiese e dei Monti Lattari. Qualche anno fa aveva perso la moglie per una malattia.

Lutto sui social: morto anche il dottore Marcello Spina

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. “Mi mancherai anche se parecchie volte facevamo scintille. Sei stato per me un grandissimo amico. Riposa in pace, ora stai vicino alla tua amatissima Rosa”, ha scritto Carmine. “Sgomento alla notizia della morte improvvisa di due colleghi Infermieri Mario Taminto e Alberto Imparato che ci lasciano nello stesso giorno della dipartita del nostro caro dottore Marcello Spina. Un giorno di lutto per l’intera ASL”, il commento di Ciro.