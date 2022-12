Sotto choc la città di Castellammare di Stabia per la morte di Marcello Spina, il medico stroncato da un malore tra lunedì e martedì. Il professionista è deceduto nel sonno e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Castellammare, medico muore nel sonno: addio a Marcello Spina

Il dottore, in servizio all’ospedale “Santa Maria di Casascola di Gragnano”, era nella sua abitazione quando si è addormentato per non svegliarsi più. Quando la moglie, anche lei medico, ha provato a scuoterlo, si è resa conto della tragedia che si stava consumando e ha provato a prestare i primi soccorsi. Purtroppo per Marcello Spina non c’è stato niente da fare. Neanche il successivo intervento del 118 ha potuto salvargli la vita. L’ipotesi più probabile è che sia stato ucciso da un infarto o un’aneurisma. Non risulta che sia stata disposta l’autopsia sul suo corpo.

Sono tanti i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia di medici. “Ci ha lasciato prematuramente il caro dottore Marcello Spina – lo ricorda così Ciro, suo collega – Un ricordo indelebile aver lavorato al suo fianco in Medicina d’Urgenza. Ci lascia un grande dottore, un grande uomo”. “La morte non è niente. Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto…Rassicurati, va tutto bene…Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami: il tuo sorriso è la mia pace. Grazie Marcello per tutto quello che hai fatto per noi, non ti dimenticheremo mai”, il ricordo di Immacolata. I funerali di Marcello Spina si sono svolti questa mattina presso la Cattedrale di Castellammare.