Notte di paura a Gragnano, in via Santa Caterina, dove un grave incidente stradale ha visto coinvolto un giovane motociclista di 25 anni. L’impatto, avvenuto intorno alla mezzanotte, ha coinvolto una Honda Transalp, uno scooter e un’auto in sosta.

Gragnano, schianto nella notte: grave un motociclista 25enne

Secondo una prima ricostruzione, la moto avrebbe perso il controllo dopo l’urto con l’altro scooter, finendo la corsa contro una vettura parcheggiata. Il 25enne è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla milza. Le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Castellammare di Stabia, che hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e alla rimozione dei mezzi coinvolti.