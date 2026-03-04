Pozzuoli, droga e soldi nascosti nel microonde: arrestato 25enne con cocaina e crack

Blitz dei carabinieri a Pozzuoli, dove un 25enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. Durante un controllo notturno i militari hanno trovato cocaina, crack e oltre duemila euro in contanti, parte dei quali nascosti all’interno di un forno a microonde. L’operazione è stata eseguita dai carabinieri della stazione di Licola, impegnati in un servizio di controllo del territorio lungo viale dei Platani.

Il controllo dei carabinieri

Era notte quando i militari hanno notato un’auto sospetta e hanno deciso di fermarla per un controllo. Alla guida c’era Salvatore Castellano, 25 anni, di Napoli, già noto alle forze dell’ordine. Durante le verifiche l’uomo ha mostrato un atteggiamento ritenuto sospetto dai carabinieri, che hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione personale.

La droga nascosta nel porta sorpresa

Addosso al giovane i militari hanno trovato un contenitore simile a quelli presenti negli ovetti di cioccolato, utilizzato per nascondere la droga. All’interno c’erano 25 dosi tra cocaina e crack, già confezionate e pronte per la vendita al dettaglio. Nelle tasche del 25enne sono stati trovati anche 570 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività di spaccio.

I soldi nascosti nel microonde

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione del giovane. In un primo momento sembrava non esserci nulla di sospetto, ma i militari hanno continuato i controlli fino alla scoperta. In cucina, all’interno del forno a microonde, i carabinieri hanno trovato 1.600 euro in contanti, nascosti tra gli elettrodomestici. Per il 25enne Salvatore Castellano sono quindi scattate le manette con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.