Gomme rubate dalle auto di lusso e poi rivendute, blitz nel casertano

Centinaia di pneumatici e cerchioni rubati dal valore di circa 40mila euro. È stata questa la scoperta degli agenti di Polizia in un garage nelle disponibilità di un uomo di 47 anni a Macerata Campania, nel casertano. Le gomme, rivenute nella giornata di ieri, appartenevamo tutte ad auto di lusso: Maserati, Mercedes, Bmw e Audi.

Macerata Campania, scoperto il garage delle gomme rubate

Le indagini, effettuate nell’ambito di una serie di controlli predisposti dalla Polizia di Stato per contrastare i reati predatori, hanno consentito alla Squadra di Polizia Giudiziaria della Stradale di Caserta di sequestrare l’ingente quantitativo di pneumatici e cerchioni di autovetture – insieme a 12 coppie di barre per il tettuccio delle auto.

L’uomo non ha saputo fornire informazioni sulla provenienza dei cerchioni e delle gomme presenti nel suo garage e per questo motivo è stato denunciato per ricettazione. Gli agenti hanno proceduto al sequestro della merce rinvenuta.