Recuperata a Melito auto rubata grazie all’intervento della Polizia Municipale. La vittima del furto è un professionista di Frattamaggiore.

Gli rubano auto a Frattamaggiore, la ritrova a Melito grazie al satellitare

L’uomo era andato ad Arzano, in via Don Sebastiano De Rosa per sbrigare faccende. Al ritorno a casa, nel vicino comune di Fratta, non aveva ritrovato più la sua auto. Grazie alle indagini lampo del comando della Polizia Municipale di Arzano, in collaborazione con gli agenti del comando di Melito di Napoli, seguendo le tracce del satellitare, i caschi bianchi hanno rinvenuto nel giro di qualche ora la vettura.

Il veicolo, mancante della batteria e con cavi tranciati era parcheggiata nei pressi del rione popolare 219 di Melito. Avvisato il possessore e giunto sul posto, la vettura è stata riconsegnata al legittimo proprietario. Soddisfazione è stata espressa dall’imprenditore per la tempestività e la professionalità degli agenti. Con il sistema di videosorveglianza di Arzano si spera anche di identificare e risalire agli autori del furto.