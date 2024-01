Sono 274 i feriti da botti di capodanno in Italia, di cui 64 sono minori. Un morto si registra ad Afragola, dove a perdere la vita è stata Concetta Russo, uccisa probabilmente da un colpo di pistola partito in maniera accidentale. Tra i casi gravi c’è anche un 22enne salentino, sottoposto all’amputazione dei genitali dopo l’esplosione di un petardo tra le gambe.

Salento, gli esplode petardo tra le gambe: i medici gli amputano i genitali

La vittima si trovava a Copertino, in provincia di Lecce. In circostanze ancora da chiarire, un botto illegale gli è esploso tra le gambe durante i festeggiamenti per il nuovo anno. Dopo l’incidnete, il 22enne è stato ricoverato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove sono stati riscontrate ferite serie a entrambe le gambe, al polso sinistro, un trauma cranico, un trauma facciale e al tronco dei genitali. per salvargli la vita, i medici hanno dovuto optare per un intervento chirurgico che ha comportato l’amputazione dei genitali. Il 22enne è tuttora sotto osservazione in ospedale.

Bimbo perde la vista in Cilento

Altro episodio di particolare gravità si è registrato ad Alfano, in Cilento, dove un bimbo di appena 11 anni è stato gravemente ferito all’occhio destro da un petardo. Purtroppo, nonostante i medici siano riusciti a salvargli il bulbo oculare, la vista è andata persa e l’undicenne resterà parzialmente non vedente. L’operazione è avvenuta all’ospedale di Vallo della Lucania, dove il ragazzino è tutt’ora ricoverato.