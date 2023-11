E’ terminato il primo giro di consultazioni del sindaco Franco Gaudieri a Villaricca per la composizione della giunta. Gaudieri ha incontrato i rappresentanti delle 7 liste della coalizione e ha chiesto loro di proporre professionisti, persone esperte che possano subito entrare nei meccanismi della macchina amministrativa.

Villaricca, i papabili assessori

Al momento è ancora un nulla di fatto e i nomi che circolano sono indiscrezioni. La lista Casa vorrebbe fare incetta di nomine. In lizza ci sarebbe Francesco Mastrantuono per la carica di vicesindaco, Paolo Di Marino come assessore che sarebbe già pronto a dimettersi come responsabile della protezione civile e non escluderebbero la carica di presidente del consiglio comunale per Silvio Cacciapuoti, carica che sarebbe contesa anche dalla civica Villaricca a testa alta. In questo caso il più quotato è Rocco Ciccarelli avendo alle spalle già un’esperienza amministrativa. Tre caselle alla civica Casa però non appare un’ipotesi plausibile in quanto sconvolgerebbe gli equilibri. Per Villaricca sul serio potrebbe far parte dell’esecutivo il primo dei non eletti, Pasquale Ciccarelli. Stesso metodo che dovrebbe utilizzare anche Fratelli per Villaricca e quindi a entrare sarebbe Monica di Marino. Nella civica di riferimento di Fratelli d’Italia c’è però un nodo da sciogliere perché anche Federico Menna vorrebbe entrare in giunta. A rappresentare la civica Gaudieri sindaco nell’esecutivo cittadino potrebbero essere Gianni Granata e un altro esponente da individuare. Trasparenza per Villaricca indicherebbe il nome di Tobia Tirozzi. Questo puzzle di nomi ha però un problema, l’assenza di quote rose.

Il sindaco, in ogni caso, vorrebbe tenersi almeno una casella libera per nominare tecnico di sua stretta fiducia, affidandogli deleghe particolarmente complesse per il comune a nord di Napoli.