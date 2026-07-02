Giunta Melito: Cataldo vice, Carpentieri si occuperà dei quartieri 219

Prende ufficialmente il via la nuova giunta comunale di Melito guidata dalla sindaca Dominique Pellecchia, che ha assegnato le deleghe agli assessori. Raffaele Caiazza seguirà l’Istruzione, Flora Cataldo le Politiche sociali, Anna Puzone le Attività produttive, Mario Oscurato l’Ambiente, Venanzio Carpentieri l’Urbanistica e i quartieri 219, Pietro Ferrara la Manutenzione e Rita Scerbo il Bilancio.

La sindaca ha mantenuto per sé le deleghe strategiche, tra cui sicurezza urbana e rapporti istituzionali e l’assessorato alla normalità.