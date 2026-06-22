Un atto vandalico ha colpito il plesso scolastico Collodi in via Tevere. A renderlo noto è stata la sindaca di Melito, Dominique Pellecchia, che attraverso una nota ha informato la cittadinanza dell’accaduto, condannando con fermezza il gesto.

Melito, raid vandalico alla scuola Collodi: indagini in corso. Pellecchia: “Profonda indignazione”

“Con grande rammarico informo la cittadinanza che il plesso scolastico Collodi è stato oggetto di un atto vandalico“, ha dichiarato la prima cittadina, sottolineando come l’episodio abbia interessato “un luogo simbolo della nostra comunità, destinato alla crescita, all’educazione e al futuro dei nostri bambini”.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del danneggiamento. Fondamentale potrebbe rivelarsi il contributo delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza installato all’esterno dell’istituto scolastico, che saranno acquisite e analizzate dagli investigatori.

Parallelamente, l’Ufficio Tecnico comunale ha già effettuato i sopralluoghi necessari per una prima stima dei danni. L’amministrazione ha fatto sapere che già da domani partiranno gli interventi urgenti per il ripristino e la messa in sicurezza delle aree interessate.

“Confidiamo nel lavoro nelle autorità competenti per trovare i responsabili”

La sindaca Pellecchia ha espresso “profonda indignazione per quanto accaduto“, ribadendo l’impegno dell’ente nel tutelare il patrimonio pubblico e i luoghi dedicati alle nuove generazioni. Infine, l’appello alla comunità: “Confidiamo nel lavoro delle autorità competenti e nella collaborazione di tutti i cittadini affinché episodi del genere non trovino spazio nella nostra comunità”. Le indagini proseguono per individuare i responsabili del raid vandalico.