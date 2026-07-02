Melito, la sindaca Dominique Pellecchia vara la giunta: tutti gli assessori e le deleghe

La neo sindaca Dominique Pellecchia ha annunciato oggi la composizione della nuova giunta comunale, assegnando agli assessori le deleghe che guideranno l’azione amministrativa dei prossimi anni. La squadra di governo rappresenta le forze della coalizione che ha sostenuto Pellecchia alle elezioni ed è chiamata a occuparsi dei principali settori strategici del Comune.

L’incarico di assessore all’Istruzione è stato affidato a Raffaele Caiazza (Partito Democratico), che seguirà anche edilizia scolastica, cultura, ciclo integrato delle acque, trasporti, protezione civile, sport e strutture sportive, oltre ai servizi cimiteriali.

(Partito Democratico), che seguirà anche edilizia scolastica, cultura, ciclo integrato delle acque, trasporti, protezione civile, sport e strutture sportive, oltre ai servizi cimiteriali. Per A Testa Alta, entra in giunta Flora Cataldo , alla quale sono state assegnate le deleghe a politiche sociali, rapporti con le comunità religiose e dialogo interculturale, spettacoli, politiche di genere e tutela degli animali.

, alla quale sono state assegnate le deleghe a politiche sociali, rapporti con le comunità religiose e dialogo interculturale, spettacoli, politiche di genere e tutela degli animali. In quota Movimento 5 Stelle, Anna Puzone sarà assessora alle attività produttive, con competenze anche su politiche giovanili, formazione, legalità e trasparenza, eventi e Sportello unico per le attività produttive (SUAP).

sarà assessora alle attività produttive, con competenze anche su politiche giovanili, formazione, legalità e trasparenza, eventi e Sportello unico per le attività produttive (SUAP). L’assessore indicato da Free Melito è Mario Oscurato , che si occuperà di ambiente, lavori pubblici, gare e contratti, polizia municipale e rapporti con Asl e Regione.

, che si occuperà di ambiente, lavori pubblici, gare e contratti, polizia municipale e rapporti con Asl e Regione. A Venanzio Carpentieri , espressione della lista Con Melito, sono state attribuite le deleghe a urbanistica, rigenerazione urbana, gestione amministrativa del patrimonio, Quartiere 219, digitalizzazione e contenzioso.

, espressione della lista Con Melito, sono state attribuite le deleghe a urbanistica, rigenerazione urbana, gestione amministrativa del patrimonio, Quartiere 219, digitalizzazione e contenzioso. Per il Nuovo CDU, l’assessore sarà Pietro Ferrara , che seguirà manutenzione e sottoservizi tecnologici, innovazione tecnologica, videosorveglianza, educazione stradale e Smart City-Green Energy.

, che seguirà manutenzione e sottoservizi tecnologici, innovazione tecnologica, videosorveglianza, educazione stradale e Smart City-Green Energy. Completa la squadra Rita Scerbo, in rappresentanza della lista Un Patto per Melito, alla quale sono state affidate le deleghe a bilancio, tributi, finanze, personale e controllo di gestione.

La sindaca Dominique Pellecchia ha invece mantenuto per sé alcune deleghe ritenute strategiche, tra cui normalità, sicurezza urbana integrata, promozione di politiche partecipate per la vivibilità e il presidio del territorio, rapporti con enti e associazioni e comunicazione. Con la definizione delle deleghe prende ufficialmente il via il nuovo esecutivo comunale di Melito, chiamato ad affrontare le principali sfide amministrative della città nei prossimi anni. “Alla mia squadra ho chiesto rappresentatività e competenza”, le prime dichiarazioni a caldo del primo cittadino.