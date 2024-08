Momenti di tensione questa mattina, intorno alle 11, all’ufficio postale di via Togliatti a Giugliano. Due persone sono venute alle mani e altre sarebbero rimaste coinvolte mentre erano in fila per entrare nei locali delle Poste.

Giugliano, zuffa alla fila per l’ufficio postale: arrivano i carabinieri

Prima sono partiti gli insulti, poi si è passati alle maniere forti. Alla base della violenza, a quanto pare, una banale questione di precedenza: un uomo avrebbe preteso di entrare prima degli altri senza rispettare la fila.

Quando gli animi si sono accesi, i presenti hanno richiesto l’intervento dei carabinieri della locale Compagnia. Non risulterebbero feriti. Tante le persone accalcate all’ingresso degli uffici postali per il ritiro delle pensioni.