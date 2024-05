In passato erano una casa rurale e un deposito. Oggi, invece, grazie a importanti opere di ristrutturazione, sono diventate due villette monofamiliari abitate, ma completamente abusive. E così, i caschi bianchi guidati dal comandante della Polizia locale di Giugliano, Emiliano Nacar, hanno apposto i sigilli alle due abitazioni, situate in via Santa Maria a Cubito.

Giugliano, villette al posto di casa rurale e deposito: scatta sequestro della Municipale

L’operazione è stata eseguita questa mattina e rientra nell’ambito di controlli straordinari sul territorio Giugliano. Da accertamenti, è emerso che le due villette erano, prima dei lavori di ristrutturazione, una casa di campagna con deposito annesso.

Una volta messe a nuovo, le abitazioni erano state entrambe affittate. Nonostante le villette fossero abitate, il sequestro è stato comunque eseguito dagli agenti della Polizia Municipale. Il comandante Nacar ha dichiarato con fermezza: “Non arretriamo di un centimetro” nella lotta contro la speculazione edilizia.