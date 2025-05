C’è la Polizia Municipale di Giugliano guidata dal comandante Luigi De Simone a condurre un’indagine su presunte irregolarità nelle sottoscrizioni delle liste elettorali. Alcuni sottoscrittori delle liste presentate alla commissione mandamentale risultano deceduti. Questo avrebbe indotto gli uomini della Municipale ad aprire un’indagine.

Giugliano, presunte irregolarità nelle sottoscrizioni delle liste elettorali: indagine della Municipale in corso

La sottoscrizione è una procedura che permette di validare una lista elettorale. La normativa prevede un numero preciso di sottoscrizioni apposte da cittadini elettori del comune che va al voto. Compito ora dei caschi bianchi sarà passare al setaccio tutti i nominativi che hanno sottoscritto le liste delle ultime elezioni amministrative per capire se siano state usate firme non autorizzate o di persone non più in vita. Un’indagine accurata che potrebbe avere ripercussioni di natura amministrativa.