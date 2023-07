Giugliano. Chiusa via Salvador Allende, la strada ad angolo del Borgo Meridiano che conduce all’ospedale “San Giugliano” e che si interseca con via Giuseppe Di Vittorio. L’arteria stradale è stata interdetta al traffico veicolare, come disposto da un’ordinanza dirigenziale, per la sostituzione di alcuni cavi dell’Enel.

Giugliano, via Salvador Allende chiuso al traffico: poi sarà la volta di via Labriola

È possibile transitarvi solo a piedi, percorrendo i marciapiedi. I lavori, partiti ieri, dureranno fino alle 18 di oggi, 25 luglio. La strada poi riaprirà regolarmente al traffico veicolare. Domani, invece, secondo quanto apprende Telelclubitalia, verrà interdetta al transito via Arturo Labriola per consentire gli interventi alla rete elettrica.