Questo pomeriggio è saltata una cabina dell’Enel in viale del Toro a Giugliano. Le ondate di calore di questi ultimi giorni sta mettendo a dura prova non i solo i cittadini ma anche le tecnologie, spesso non proprio avanzate, presenti in città.

Giugliano, saltata la cabina dell’Enel

Le cause di quanto accaduto oggi pomeriggio sono ancora in fase di accertamento. Secondo testimoni, l’intera area sarebbe rimasta senza corrente elettrica.

Anche questa notte un black out ha colpito diverse zone dell’area nord. Problemi si registrano in molti quartieri di Giugliano, ma anche a Qualiano e Villaricca. I guasti alla rete elettrica hanno poi avuto ripercussioni anche sulla rete idrica. E non solo a Giugliano. Manca l’acqua a Villaricca, Calvizzano, Mugnano e Qualiano.

