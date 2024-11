Giugliano, via libera definitivo ai 20 milioni per i lavori in via Santa Caterina

Arriva la svolta per il finanziamento necessario per svolgere i lavori in via Santa Caterina da Siena a Giugliano. E’ definitivo lo stanziamento di 20 milioni di euro, con la firma del decreto dirigenziale da parte della Regione Campania.

Lavori per il nuovo collettore, possibile cantiere nel 2025

Ad annunciarlo è stato il sindaco Nicola Pirozzi. Si tratta di un’opera attesa da oltre 6 anni, da quella notte in cui la strada crollò, lungo il tracciato del vecchio alveo, causando enormi disagi e difficoltà per i residenti e non solo. Effettuati i primi lavori di messa in sicurezza, infatti, il tratto di strada è rimasto chiuso con dei guardrail. In una zona dove torna la paura per gli allagamenti in occasione delle forti piogge. “Fin dall’inizio del mio mandato, – sottolinea Pirozzi – mi sono battuto con determinazione per ottenere le risorse necessarie a risolvere definitivamente questo problema. Ora abbiamo raggiunto un traguardo importante”.

Col via libera definitivo ai fondi, il primo cittadino sottolinea che adesso l’obiettivo è di andare a gara già all’inizio del 2025. Dopo l’aggiudicazione dell’appalto, partiranno finalmente i lavori per il nuovo collettore che partirà dalla cosiddetta zona dei Monaci. Dopo una lunga attesa, sarebbe vicina quindi la partenza del cantiere di via Santa Caterina. Una buona notizia per la viabilità e la tenuta idrogeologica del territorio.