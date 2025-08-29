Giugliano, verso l’apertura del SIMT: questa mattina donazione straordinaria di sangue

Al via questa mattina l’iniziativa pilota che porterà all’imminente apertura del primo centro trasfusionale dell’Asl Napoli 2 Nord. Nel piazzale dell’ospedale San Giuliano di Giugliano è stata promossa una raccolta straordinaria di sangue. Decine i cittadini che dalle 9 si sono recati a dare il proprio contributo alla comunità. L’iniziativa è stata lanciata dal dottore Gino Svanera, responsabile del Reparto di Immunoematologia del nosocomio giuglianese. Svanera ha spiegato come l’apertura del SIMT segnerà una svolta per la sanità locale e interromperà la dipendenza storica dell’Asl Napoli 2 Nord dall’ospedale Cardarelli di Napoli nell’ambito dei servizi trasfusionali. Tra i volontari che hanno aderito all’iniziativa semplici cittadini ma anche figure istituzionali, tra cui il consigliere comunale di Villaricca, Silvio Cacciapuoti.