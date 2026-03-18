Giugliano, donazione multiorgano all’ospedale San Giuliano: prelevati cuore, polmone, fegato, cornee e reni

Un gesto di straordinaria generosità che salva vite e unisce l’Italia. All’ospedale San Giuliano di Giugliano, presidio dell’ASL Napoli 2 Nord, è stata portata a termine una complessa donazione multiorgano che ha coinvolto équipe mediche provenienti da tutta la Campania e da diverse regioni italiane.

Intervento complesso con équipe da tutta Italia

La procedura, lunga e articolata, si è svolta in sala operatoria con l’alternanza di quattro team specializzati, coordinati dall’Unità di Terapia Intensiva del nosocomio giuglianese. Grazie al lavoro congiunto dei sanitari è stato possibile prelevare cuore, polmone, fegato, rene e cornee, destinati a pazienti in attesa di trapianto in diverse zone del Paese, tra nord, centro e sud Italia.

Il ringraziamento alla famiglia del donatore

Al centro di tutto, il gesto della famiglia del donatore, che ha scelto di trasformare un momento di dolore in un atto di speranza. A sottolinearlo è Monica Vanni, direttore generale dell’ASL Napoli 2 Nord: “Il primo pensiero è diretto ai familiari del donatore, che nel pieno del dolore hanno trovato nella donazione un modo per celebrare la vita. Il nostro sistema sanitario si fonda su un principio fondamentale: la salute di ciascuno dipende dall’impegno dell’intera comunità”.

Un esempio di sanità che funziona

La riuscita dell’intervento rappresenta un esempio concreto di efficienza e collaborazione del sistema sanitario, grazie anche al lavoro del coordinamento aziendale trapianti e del personale della terapia intensiva.