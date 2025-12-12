Giugliano, vandalizzata casetta di Natale in piazza Gramsci a poche ore dall’inaugurazione

Brutta sorpresa alle spalle di piazza Gramsci a Giugliano, dove nella notte ignoti hanno vandalizzato una delle casette di Natale in legno allestite in vista dell’inaugurazione prevista proprio per la giornata di oggi, venerdì 12 dicembre.

Secondo quanto ricostruito, i vandali avrebbero forzato e aperto una delle casette, smontando una mensola e aprendo il portellone. All’interno e nei pressi della struttura sono stati rinvenuti residui di bivacco, oltre a bottiglie rotte lasciate a terra, segni evidenti del passaggio notturno e del danneggiamento.

Giostrine già prese di mira nei giorni scorsi

Non si tratta di un episodio isolato. Nei giorni precedenti, infatti, erano state vandalizzate anche alcune giostrine in piazza Gramsci. In particolare, è stato divelto un cavalluccio, danneggiando un’area dedicata ai più piccoli e molto frequentata dalle famiglie.