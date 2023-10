Nemmeno il tempo di installarle che una delle 14 panchine letterarie realizzate a Giugliano è stata già imbrattata da alcuni incivili.

Giugliano, vandali in azione: dopo 24 ore già imbrattata panchina dedicata a Maradona

La panchina finita nel “mirino” dei vandali è quella azzurra, dedicata a Diego Armando Maradona e presente in via Epitaffio, dinanzi all’ingresso “ospiti” dello stadio De Cristofaro. Le immagini che raffigurano el Pibe de oro sono state deturpate, probabilmente nella notte, da ignoti con vernice spray di colore bianco.

“Ennesima offesa alla parte buona di questa città, che prova, passo dopo passo, a seminare un po’ di bellezza, sperando che possa germogliare e contaminare tutto ciò che la circonda”, commenta amareggiata la consigliera di maggioranza, Ilaria Fasano.

Le panchine erano state installate nella giornata di ieri, in diversi punti del territorio per “migliorare il decoro e offrire un tocco di colore ai nostri luoghi”, aveva spiegato il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, in un post su Facebook in cui illustrava l’iniziativa, fortemente voluta dall’ex assessora Marilisa Scafati, alla comunità cittadina. Non solo panchine letterarie, ma anche sportive e “sociali” con lo scopo di veicolare messaggi importanti, come quelle contro la violenza sulle donne e contro l’illegalità.

“Ora, cari cittadini, tocca a voi, tocca a noi, preservare ogni singolo luogo, ogni singolo servizio, ogni singola opera che stiamo realizzando”, era stato l’appello del primo cittadino. Appello che, purtroppo, è rimasto inascoltato.