Liberata dalla Polizia Municipale un’area comunale in via Prolungamento Pigna a Giugliano occupata senza titolo da diversi anni. Il terreno, già inserito in un progetto di rigenerazione urbana finanziato con fondi PNRR, è ora disponibile per gli interventi di recupero previsti.

Giugliano, usava dal 2018 suolo comunale per vendita di camion: liberata area di proprietà pubblica

L’operazione è stata eseguita dagli agenti della Municipale guidati dal comandante Luigi De Simone che aveva emesso una diffida formale nei confronti di un uomo di 62 anni, residente a Giugliano e titolare di un’attività regolarmente autorizzata per la vendita di autocarri. L’area era infatti utilizzata per l’esposizione di ben 17 autocarri intestati al soggetto, collocati su suolo comunale a scopi commerciali.

Gli agenti hanno proceduto con la notifica della diffida, acquisendo tutta la documentazione relativa ai veicoli esposti. Prima della scadenza dei venti giorni previsti per lo sgombero, i controlli hanno accertato che l’area era stata liberata volontariamente, dopo un’occupazione abusiva che durava dal 2018.

Tuttavia, l’area è stata lasciata incustodita, con i cancelli solo parzialmente chiusi. La Polizia Municipale è quindi intervenuta per mettere in sicurezza il sito, già asfaltato e recintato, disponendo tramite la ditta competente la chiusura definitiva dei cancelli con catene e nuovi lucchetti. Il soggetto responsabile è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di suolo comunale. L’area potrà ora essere destinata al progetto di recupero di area periferica degradata, parte del più ampio programma di riqualificazione urbana finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.