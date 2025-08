Ha pensato di aggirare il traffico del sabato sera imitando le forze dell’ordine, ma la trovata gli è costata cara. Un 34enne di Napoli è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza dopo essere stato sorpreso a sfrecciare tra le auto incolonnate con quattro amici a bordo. Succede a Giugliano.

Giugliano, usa la sirena delle forze dell’ordine per farsi largo nel traffico: denunciato 34enne

L’uomo, per farsi largo, aveva deciso di utilizzare una sirena identica a quelle montate sui tettucci delle “gazzelle”. Non si trattava però di un dispositivo di emergenza, bensì di un semplice audio riprodotto dallo stereo dell’auto, collegato al cellulare via Bluetooth e diffuso a volume massimo con i finestrini abbassati.

Il comportamento sospetto non è passato inosservato a una pattuglia della sezione radiomobile, ferma anch’essa nel traffico. I militari hanno inseguito il veicolo e, una volta raggiunto, hanno scoperto l’espediente. Il conducente è stato sottoposto all’alcol test, risultato positivo. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza, oltre alle possibili ulteriori sanzioni per l’uso improprio del suono di sirena.