Si dicono pronti a manifestare gli studenti dell’istituto Marconi di Giugliano dopo che ieri è stato ufficialmente comunicato che per altri 15 giorni dovranno fare turni pomeridiani. La sede alternativa non è infatti ancora pronta e così Città metropolitana ha chiesto di prolungare la frequenza attuale nelle altre 4 scuole cittadine. La notizia ha scatenato l’ira degli studenti. Agli studenti era stato detto che al rientro, dopo le vacanze natalizie, avrebbero avuto a disposizione delle sedi provvisorie. Una di quelle individuate è l’ex caserma della Guardia di Finanza di via Aviere Mario Pirozzi.