GIUGLIANO. Non è pronta la sede che deve ospitare gli studenti del Marconi e così si proseguirà per altri 15 giorni di turni pomeridiani negli istituti dove da settembre frequentano. E’ questa la comunicazione giunta dalla Città metropolitana di Napoli che rinvia il trasferimento previsto per il 9 gennaio di altri 15 giorni.

La struttura, che si sta “trasformando” in istituto scolastico, è l’ex caserma della Guardia di Finanza in via aviere Mario Pirozzi ma Città metropolitana fa sapere che è ancora “in corso di definizione la sottoscrizione del contratto di locazione e che, dato il periodo festivo, non è stato possibile completare l’iter entro il 9 gennaio”. Oltre al contratto, dovranno provvedere al trasferimento degli arredi e alla sistemazione di tutto il necessario per la didattica.

Da settembre scorso gli studenti sono stati sfrattati dalla storica sede di via Basile perché sono in corso lavori di ristrutturazione. Questo ulteriore disagio non è ben accolto da studenti e genitori che speravano dopo le festività natalizie di poter frequentare finalmente di mattina. C’è poi anche un’altra incognita. Inizialmente era stata individuata anche una seconda sede oltre la struttura di via Pirozzi che però è poi svanita per problemi burocratici. Ora non si sa se la ex caserma può ospitare tutti i 1400 studenti o sarà comunque necessario individuare un altro istituto.