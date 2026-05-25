Giugliano, truffe assicurative con falsi furti d’auto: 4 arresti, 3 sono poliziotti

Quattro persone, tra cui tre appartenenti alla Polizia di Stato, sono finite agli arresti domiciliari nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su un presunto sistema di truffe assicurative legate a falsi furti e simulazioni di reato.

L’ordinanza cautelare è stata eseguita questa mattina dagli agenti del Commissariato di Polizia di Giugliano-Villaricca su disposizione del Gip del Tribunale di Napoli Nord. Gli indagati sono gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di falsi e simulazione di reato.

Falsi furti d’auto e richieste di risarcimento alle assicurazioni

Secondo quanto emerso dalle indagini, gli agenti avrebbero attestato falsamente il ritrovamento di auto denunciate come rubate, dichiarando l’asportazione di componenti e pezzi meccanici dal valore economico elevato. Sulla base di tali verbali sarebbero poi state avanzate richieste di risarcimento alle compagnie assicurative per danni e pezzi ritenuti sottratti dai veicoli. Gli accertamenti tecnici eseguiti successivamente sulle automobili sequestrate avrebbero però smentito la versione fornita dagli indagati: i componenti indicati come rubati risultavano infatti ancora presenti e originali.

Le indagini della Procura di Napoli Nord

L’inchiesta è stata portata avanti dal personale del Commissariato PS di Giugliano/Villaricca attraverso attività tecniche di intercettazione, analisi dei sistemi di videosorveglianza e acquisizione della documentazione relativa alle pratiche assicurative. Gli investigatori avrebbero così ricostruito un presunto modus operandi consolidato finalizzato ad ottenere indebitamente risarcimenti economici attraverso la simulazione di furti e danneggiamenti.