Una vera e propria serata di terrore quella vissuta ieri, martedì 26 agosto, a Giugliano, dove in pochi minuti si sono consumate tre rapine nel raggio di appena cinquecento metri.

Giugliano, tre rapine in 500 metri: banditi armati in scooter seminano il panico in città

I malviventi, tre uomini a bordo di uno scooter, armati di pistola e con il volto travisato, hanno colpito in sequenza diversi esercizi commerciali seminando paura tra titolari e dipendenti, in un momento particolarmente delicato della giornata: l’orario di chiusura dei negozi.

Secondo quanto ricostruito da Teleclubitalia, il commando sarebbe arrivato dalla direzione di via Oasi, spostandosi verso il centro cittadino. Il primo obiettivo è stato il supermercato Decò di via Oasi, dove i rapinatori sono riusciti a portare via circa 600 euro. Pochi minuti dopo, la stessa banda ha preso di mira il negozio Mr Risparmio, situato poco più avanti lungo la strada. Infine, il terzo colpo al supermercato Decò di via Santa Rita: in questo caso, però, il titolare ha avuto la prontezza e il coraggio di reagire, mettendo in fuga i banditi che sono scappati a mani vuote.

Il bottino complessivo delle tre rapine è risultato esiguo, ma la scia di violenza ha lasciato dietro di sé un forte senso di insicurezza tra commercianti e residenti. Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Giugliano, che hanno già acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare i responsabili. Gli investigatori non escludono che gli stessi uomini possano essere coinvolti anche in altri episodi simili.

Il precedente

Negli ultimi giorni, infatti, la città è stata scossa da una serie di rapine ai danni di supermercati e negozi. Solo pochi giorni fa, un’altra banda aveva colpito il Lidl di Casacelle, riuscendo a portare via poche centinaia di euro. Su questo episodio indaga la Polizia di Stato.