Rapina a mano armata nella serata di ieri a Giugliano. Nel mirino dei malviventi è finito il supermercato Lidl di via Pigna, a Casacelle. Intorno alle 20, tre uomini armati hanno fatto irruzione nel punto vendita, costringendo il personale a consegnare l’incasso della giornata, che ammonta a poche centinaia di euro. Dopo aver raccolto il bottino, la banda ha fatto perdere le proprie tracce a bordo di un’auto.

Giugliano, rapina al supermercato Lidl di via Pigna: caccia alla banda

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Giugliano Villaricca per avviare le indagini e, poco dopo, anche un’ambulanza: una cliente infatti ha accusato un malore durante i momenti concitati dell’assalto. I poliziotti hanno fatto evacuare dipendenti e avventori del supermercato per poter effettuare i rilievi e raccogliere le prime testimonianze utili a ricostruire l’accaduto.

Non è la prima volta che il Lidl di via Pigna finisce nel mirino dei malviventi. Lo scorso 19 luglio una banda ha colpito con modalità simili, immobilizzando una guardia giurata e portando via un bottino assai più consistente. Da tempo le attività commerciali del territorio invocano una maggiore presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nei mesi estivi, quando le strade sono più vuote e i rapinatori agiscono indisturbati approfittando dell’assenza di traffico.