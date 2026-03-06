Colpi ai distributori di carburante tra Somma, Acerra, Afragola e Pomigliano: sgominata banda

È stata sgominata questa mattina, venerdì 6 marzo, una banda criminale ritenuta responsabile di numerose rapine ai danni di esercizi commerciali, in particolare distributori di carburante, avvenute tra luglio e novembre 2025 nella provincia di Napoli. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, che hanno eseguito cinque arresti mentre per un sesto indagato è stato disposto il divieto di dimora e l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. Tutte e sei le persone coinvolte sono gravemente indiziate di far parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine aggravate, furti, detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e simulazione di reato.

Le indagini

L’attività investigativa, condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli e coordinata dalla Procura di Nola, ha permesso di ricostruire il modus operandi del gruppo criminale. I componenti della banda arrivavano sui luoghi prescelti – spesso distributori di benzina – a bordo di auto o motociclette. Una volta sul posto, armati di pistola, minacciavano i dipendenti per farsi consegnare il denaro degli incassi. Determinante per le indagini è stata l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza delle attività colpite, che ha consentito agli investigatori di collegare diversi episodi e ricostruire la sequenza delle rapine.

I colpi tra Vesuviano e area nord

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i colpi sarebbero stati messi a segno tra luglio e novembre 2025 in diversi comuni della provincia di Napoli: Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Pomigliano d’Arco, Casalnuovo, Castello di Cisterna, Acerra e Afragola.

Il covo della banda

Le indagini hanno inoltre permesso di individuare un vero e proprio covo operativo a disposizione del gruppo. Nel nascondiglio gli indagati custodivano armi, veicoli rubati e altro materiale utilizzato per compiere le rapine. L’operazione della polizia ha quindi messo fine a una serie di assalti che per mesi avevano creato allarme e preoccupazione tra i gestori di attività commerciali dell’area vesuviana e dell’hinterland napoletano.