Parete, armati di taglierino rapinano ufficio postale: banditi via con 1000 euro

Hanno atteso l’orario di chiusura per entrare in azione e mettere a segno il colpo. È accaduto lunedì sera, 2 marzo, all’ufficio postale di Parete, in piazza Guido Rossa. Secondo quanto ricostruito, due persone con il volto coperto e armate di taglierino hanno fatto irruzione all’interno dell’ufficio postale, minacciando un dipendente e facendosi consegnare il denaro presente nelle casse. Il bottino ammonterebbe a circa mille euro.

Una volta ottenuto il contante, i due si sono dati alla fuga a bordo di uno scooter, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Aversa, che hanno effettuato i rilievi e ascoltato le testimonianze delle persone presenti. I militari stanno ora esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire all’identità dei responsabili. Intanto prosegue l’escalation di furti e rapine nell’agro aversano, con episodi sempre più frequenti che riaccendono l’allarme sicurezza sul territorio.