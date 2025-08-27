Logoteleclubitalia

Giugliano, tentata rapina al supermercato Decò: titolare mette in fuga i banditi

Attimi di paura nella serata di ieri, martedì 26 agosto, in via Santa Rita a Giugliano, dove due uomini armati di pistola e un terzo in scooter che li attendeva all’esterno, con il volto coperto, hanno tentato di rapinare il supermercato Decò.

I due malviventi, entrati con fare minaccioso, si sono avvicinati alla cassiera intimandole di consegnare l’incasso. Ma il colpo non è andato a segno: il titolare dell’attività, mostrando sangue freddo e coraggio, è riuscito a reagire mettendo in fuga i rapinatori, che si sono dileguati a mani vuote.

Immediata la denuncia alle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei due malviventi e stanno acquisendo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona.

Il tentativo di rapina si inserisce in un clima di crescente allarme. Negli ultimi giorni, infatti, si sono registrati diversi episodi simili: solo pochi giorni fa a Casacelle, un’altra banda aveva preso di mira il supermercato Lidl, riuscendo a portare via poche centinaia di euro.

Una situazione che desta preoccupazione tra commercianti e cittadini, sempre più esposti a episodi di microcriminalità. Cresce, dunque, la richiesta di maggiori controlli e presenza delle forze dell’ordine sul territorio, soprattutto in orari serali, quando i supermercati restano aperti e diventano bersaglio facile per i rapinatori.

