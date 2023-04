Non si placa l’escalation criminale nell’area a Nord di Napoli. Per la città di Giugliano è stata una notte di furti e raid, quella appena trascorsa, dove malviventi senza scrupoli hanno preso di mira esercizi commerciali e alcuni garage.

Giugliano, tre raid in una notte: ladri scatenanti in vista della Pasqua

Il primo episodio si è verificato in via San Francesco d’Assisi, nella cosiddetta zona dei Monaci. Qui i balordi si sono introdotti in un supermercato Conad, dopo aver forzato la serranda, e hanno portato via diversi salumi dai banco frigo, un monitor e 500 euro in contanti. Con il bottino tra le mani, si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano, guidati dal capitano Matteo Alborghetti, che hanno avviato le indagini e sequestrato i filmati delle telecamere di videosorveglianza al fine di individuare i delinquenti. Il danno inferto all’attività ammonta a circa 2mila euro.

Furto in un centro estetico

Un altro furto, invece, è avvenuto nottetempo sul corso Campano. Ad essere oggetto delle mire dei ladri è stato un centro estetico, Epil Point, specializzato nell’epilazione laser permanente. Anche in questo caso i malviventi sono riusciti ad accedere all’interno del negozio e a portare via un pc, la cassa automatica e un telefono. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano per i rilievi del caso.

Forzate serrande di garage privati

Infine, in via Galileo Ferraris, sempre in pieno centro, i banditi hanno forzato le serrande di alcuni garage in un parco privato ma non sarebbero riusciti a mettere a segno il colpo. Insomma, con la Pasqua alle porte i criminali non accennano a fermarsi e azioni simili potrebbero continuare nei prossimi giorni. Non resta che la paura e l’amarezza ai tanti commercianti giuglianesi, come Alessandro, titolare del Conad svaligiato nella notte, che chiede un aumento dei controlli in città e una presenza più massiccia di forze dell’ordine.