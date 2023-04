Raid notturno al market Conad di via San Francesco d’Assisi a Giugliano. Tre ignoti hanno preso di mira l’attività commerciale nel cuore della notte. Hanno forzato la serranda e hanno portato via salumi e monete.

Giugliano, assalto al Conad di via d’Assisi: ladri via con prosciutti e monete

I malviventi sono entrati in azione intorno alle 2. Una volta introdotti nei locali, hanno puntato prima la cassa, dove erano conservati circa 500 euro in contanti; poi hanno portato via alcuni salumi dal banco frigo e infine un monitor. Una volta raccolto il bottino, sono scappati via facendo perdere le proprie tracce. Il danno inferto all’attività ammonta a circa 2mila euro. Divelta anche la serrande dell’ingresso. I titolari hanno fatto l’amara sorpresa poco dopo il raid, quando a citofonarli a casa sono stati i carabinieri della Compagnia di Giugliano, allertati da un passante.

Spetterà ai militari dell’Arma condurre le indagini e ricostruire la dinamica. Gli uomini della Benemerita hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno filmato tutte le fasi del furto: dall’arrivo della banda fino alla loro fuga. Dai video potranno emergere elementi utili all’identificazione dei ladri. “Giugliano è un territorio molto vasto – ha commentato con amarezza il titolare, Alessandro -. E’ necessario un aumento dei controlli e una presenza più massiccia di forze dell’ordine. Nonostante il danno, però, ci facciamo coraggio e ci rialziamo”.