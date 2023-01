Ha investito un uomo in pieno centro a Giugliano e poi è scappato. Arrestato dopo indagini flash un pirata della strada, Tommaso Ruocco, 56 anni, pregiudicato.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica, nella mattinata di ieri, l’uomo, alla guida della sua automobile, ha investito un pedone mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Colonne, angolo via Agazzi, alle 7 del mattino, a poche centinaia di metri dal centro di Giugliano. Dopo l’impatto, il conducente è scappato senza prestare soccorso.

La vittima, immediatamente trasportata in Ospedale, ha subito lesione personali gravi consistite in fratture multiple e contusione polmonare. La prognosi del personale medico è è di 40 giorni.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, i militari della Compagnia giuglianese, guidati dal capitano Alborghetti, si sono attivati per l’identificazione della vettura attraverso l’analisi dei sistemi di video-sorveglianza presenti nella zona e i testimoni che hanno assistito all’investimento.

Indagini flash

Il conducente, marito dell’intestataria del veicolo, è stato rintracciato. Al momento dell’arresto indossava ancora gli stessi abiti usati nell’attimo dell’incidente. Ritrovata e sequestrata anche l’autovettura, recante segni di ammaccatura della carrozzeria e del parabrezza. Per Tommaso Ruocco si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale in attesa della convalida dell’arresto.