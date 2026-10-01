Notte di sangue a Napoli, 24enne accoltellato all’addome: è grave

Un giovane di 24 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cto di Napoli dopo essere stato raggiunto da diverse coltellate all’addome. L’aggressione sarebbe avvenuta questa notte, ma restano ancora da chiarire il luogo esatto e le circostanze nelle quali il ragazzo è stato ferito. Sul caso sono in corso le indagini della Polizia di Stato, impegnata a ricostruire quanto accaduto e a identificare il responsabile, o gli eventuali responsabili, dell’accoltellamento.

Napoli, 24enne accoltellato e ricoverato in prognosi riservata

Il giovane è arrivato al pronto soccorso del Cto con diverse ferite da arma da taglio nella zona dell’addome. Le sue condizioni sono apparse serie e i medici ne hanno disposto il ricovero. Il 24enne resta in prognosi riservata. Proprio le sue condizioni, almeno in una prima fase, non avrebbero consentito agli investigatori di ascoltarlo e raccogliere direttamente la sua versione dei fatti.

Ancora da chiarire dove sia avvenuta l’aggressione

Uno degli aspetti principali dell’indagine riguarda il luogo in cui il giovane sarebbe stato accoltellato. Al momento non sarebbe stato ancora possibile stabilire con certezza dove sia avvenuta l’aggressione e quale sia stato il contesto che ha portato al ferimento. Sul caso lavorano i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale, che stanno cercando di ricostruire gli spostamenti del 24enne prima del suo arrivo in ospedale.

Al vaglio le immagini delle telecamere

Gli investigatori stanno acquisendo e analizzando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, concentrando l’attenzione in particolare sull’area nord di Napoli. I filmati potrebbero fornire elementi utili per ricostruire quanto accaduto, individuare il luogo dell’aggressione e risalire all’identità di chi ha colpito il giovane. Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali e, al momento, non sono noti né il movente né il numero delle persone eventualmente coinvolte.