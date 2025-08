Giugliano tra certezze e dubbi: Njambé rinnova, Del Sole verso nuovi orizzonti

È un’estate piena di lavoro, valutazioni e aspettative quella che sta vivendo il Giugliano Calcio, impegnato nella preparazione della nuova stagione tra allenamenti, test amichevoli e operazioni di mercato. La società gialloblù si muove su più fronti, con l’intento di costruire una rosa competitiva e dare continuità a un progetto tecnico che, negli ultimi mesi, ha saputo regalare segnali importanti.

L’ultima indicazione positiva è arrivata dal campo: nella più recente amichevole precampionato, il Giugliano ha superato nettamente il Gladiator con un rotondo 5-1. Un risultato che, al di là del punteggio, ha messo in evidenza un buon livello di condizione fisica, idee di gioco già ben chiare e una squadra compatta, in grado di gestire ritmi e spazi con autorevolezza. Il test è stato utile per valutare l’inserimento dei nuovi innesti e il lavoro svolto finora dallo staff tecnico in queste prime settimane di ritiro.

Intanto, sul fronte societario, è arrivata una notizia importante che rassicura l’ambiente e conferma la volontà del club di puntare forte sui giovani di prospettiva: Njambè ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Giugliano. Considerato uno dei talenti più promettenti della rosa, Njambè ha dimostrato nella passata stagione grande duttilità tattica, fisicità e margini di crescita notevoli. La dirigenza ha voluto blindarlo, ritenendolo una pedina fondamentale per il futuro immediato del progetto sportivo. Il rinnovo rappresenta una scelta chiara: investire su chi ha mostrato attaccamento alla maglia e potenzialità ancora inespresse.

Tuttavia, non tutte le notizie portano con sé la stessa serenità. In casa Giugliano tiene banco anche la situazione legata a Ferdinando Del Sole, che potrebbe essere arrivato al capolinea della sua avventura in gialloblù. Il fantasista campano, classe 1998, era approdato al Giugliano meno di un anno fa, ma è riuscito in breve tempo a conquistare tifosi e addetti ai lavori con prestazioni di altissimo livello. Nella seconda metà dello scorso campionato ha messo insieme numeri da protagonista: 8 reti e 3 assist in sole 15 presenze, risultando spesso decisivo con le sue giocate di qualità e la capacità di accendere la manovra offensiva.

Le sue prestazioni, inevitabilmente, non sono passate inosservate. Club ambiziosi come Ascoli e Benevento hanno già bussato alla porta della dirigenza, presentando offerte concrete per il trequartista, che ora valuta con attenzione il proprio futuro. La volontà del giocatore sembra orientata verso una nuova avventura, magari in una piazza dove poter giocare da protagonista in un campionato di vertice. Il Giugliano, pur riconoscendone il valore, è consapevole che trattenere Del Sole sarà difficile di fronte a proposte allettanti, sia dal punto di vista tecnico che economico.

In definitiva, il Giugliano sta vivendo una fase di passaggio: da una parte la voglia di dare continuità a quanto costruito, dall’altra la necessità di gestire al meglio dinamiche di mercato e rinnovamenti. Il campo, però, ha già lanciato segnali incoraggianti, e con un gruppo motivato e ben guidato, le basi per affrontare la nuova stagione con fiducia ci sono tutte.

Martina Ferraro