Dovrebbe riaprire oggi pomeriggio al traffico veicolare il corso Campano a Giugliano. Fine dell’incubo per automobilisti, residenti e commercianti iniziato dall’ottobre 2024. Si dovrà attendere almeno fino all’inizio di settembre invece per via Antimo Panico ma è stato messo in sicurezza il palazzo pericolante.

Giugliano tira un respiro di sollievo: oggi prevista riapertura del corso Campano

Dopo aver constatato l’inerzia della proprietà, che intendeva attendere l’esito dei giudici sulle responsabilità, il Comune (su decisione del sindaco Diego D’Alterio) aveva predisposto l’avvio di lavori in danno. Una comunicazione formale era stata inviata il mese notificando l’imminente avvio dell’intervento.

Tuttavia, prima che le squadre comunali potessero entrare in azione, la proprietà ha deciso di muoversi autonomamente. Lungaggini dovute anche ad un errore di pec da parte del tribunale nella nomina del consulente tecnico. La rimozione delle transenne e dei newjesey al corso Campano è prevista per oggi, 8 agosto, dopo le 15.